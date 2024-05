Pozzo Immobilier lance un programme unique près de Granville [Publireportage]

Pozzo immobilier ne cesse d'innover. Un programme immobilier original vient d'être dévoilé en ce mois d'avril 2017. La Terrasse du Val de Saigue sortira de terre en 2018, sur les hauts de Saint-Pair-sur-Mer. Explications avec Pierre Pozzo, P-Dg du groupe.

Des lignes épurées

La résidence s'installe sur les hauteurs de Saint-Pair-sur-Mer. Cet immeuble neuf bénéficiera d'un paysage de carte postale, avec la pointe de Granville et la mer. L'architecture et l'aménagement paysagé ont été étudiés avec soin: "comme nous sommes sur une colline, nous avons conçu chaque appartement pour qu'il bénéficie d'une grande terrasse, avec un effet d'escaliers" explique Pierre Pozzo, P-Dg du groupe. Le parti pris est moderne, les lignes sont épurées. Entre mer et verdure, c'est un jeu de couleurs ou le blanc et le bois clair prédominent.

En quelques mots, ces 22 appartements représentent "une belle opportunité, avec un excellent rapport qualité/prix". De fait, les prix sont tenus: "A Granville les prix moyens varient entre 4200 et 4500 euros du m2, là nous avons souhaité tenir les prix pour proposer des logements à partir de 2900 euros du m2". Le T2 est à partir de 159 000 euros et le T3 dès 195 000 euros.

Deadline le 31 décembre 2017

Il y a aujourd'hui une fenêtre de tire pour les investisseurs et la Terrasse du Val de Saigue s'inscrit dedans. "C'est encore le moment d'investir dans l'immobilier, mais il ne faut pas tarder." insiste Pierre Pozzo.

Les taux d'intérêt sont encore exceptionnellement bas "jusqu'à 1,2% pour des emprunts sur 12 ans".

Les prix de l'immobilier ont beaucoup baissé ces 3 dernières années et la tendance pourrait s'inverser. "A Paris, sur le premier trimestre 2017, on constate à nouveau une hausse des prix de 5%".

A Granville, Saint-Pair-sur-Mer et Jullouville, la loi Pinel permet de défiscaliser et récupérer directement jusqu'à 21% de la valeur du bien. Mais la loi Pinel n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2017! En attendant, sur la Terrasse du Val de Saigue, tout achat avec une mise en location du bien pour 6 ans minimum, peut bénéficier de cette loi Pinel. Ce n'est pas anodin, avec la loi Pinel, un achat de maison à 200 000 euros par exemple, peut-être amorti sur 15 ans avec un effort de trésorerie de 180 euros par mois -seulement- pour l'investisseur. A terme, les rendements de ce type d'investissement atteignent les 3 ou 4%: un vrai complément de retraite qui rassure.

100% sur mesure

Chez Pozzo Immobilier, les projets se suivent mais ne se ressemblent pas. Le groupe a une forte expertise en immobilier sur la Normandie, chaque programme est ajusté. La Terrasse du Val de Saigue est une résidence rare, qui répond à une demande réelle en location sur le secteur. Pozzo garanti la location du bien et le versement du loyer à l'acquéreur.

A Jullouville, le prochain projet sera un peu différent: Le Camping de Jullouville les Pins ouvrira en mars 2018. Qualitatif, avec des logements individuels signés Beneteau et une piscine couverte chauffée. 87 lots sont proposés à la vente.

Sur toute la Normandie, d'autres biens d'exceptions sont à découvrir (diaporama ci-dessous).

Pozzo Immobilier c'est 74 collaborateurs et 14 agences, implantées majoritairement sur le littorale du Sud Manche. Tel: 02 33 90 09 10

