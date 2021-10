Dieppe. Dieppe-Maritime : Jean-Jacques Brument démissionne

Le 14 mars 2017, le Conseil communautaire a rejeté le projet de budget (24 contre, 22 pour et 2 abstentions). Jean-Jacques Brument s'est retrouvé sans majorité. Il a du coup accepté un changement de gouvernance. Le président élu en 2014 regrette cette situation : "j'ai appelé de mes voeux des mutualisations et des transferts de compétence de la ville-centre vers l'agglo et, à deux reprises aux moins, j'ai invité le maire de Dieppe et ses représentants à intégrer notre gouvernance en dépassant les clivages et les postures. En vain. "

Dieppe la ville-centre réintègre la gouvernance

C'est bien là le coeur de cette crise politique au sein de Dieppe-Maritime : l'absence de représentants de la majorité dieppoise (communistes) dans l'exécutif communautaire composé d'élus essentiellement de droite. Après une semaine de réunions, la Conférence des Maires a proposé de recomposer la gouvernance et d'y intégrer les exécutifs de chaque commune, y compris la Cité Ango. Pour autant, la ville de Dieppe s'est engagée à ne pas revendiquer la présidence de Dieppe Maritime.

La démission de Jean-Jacques Brument effective le 14 avril 2017

Jean-Jacques Brument n'avait pas d'autre choix que de démissionner. Il rend son mandat pour "amorcer une nouvelle dynamique". Sa démission sera remise à la Préfète de région le 14 avril 2017. Elle entraînera le renouvellement de l'ensemble du bureau communautaire.