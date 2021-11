L'Orne département pilote contre les jeunes qui décrochent de l'école

400 à 600 jeunes ornais de 16 à 20 ans « décrochent » chaque année de leurs études ou de leur formation ? et s?évaporent dans la nature, sans que jusqu?à présent, personne ne s?en préoccupe efficacement?

Cette situation va changer à partir de la prochaine rentrée : une liste nationale recensera la totalité des « décrocheurs » ? ils seront rapidement convoqués par une plateforme de suivi ? il y en aura 4 dans l?Orne, à Alençon/ Argentan/ Flers et L?Aigle ? l?objectif est de leur proposer une solution, sans attendre : réorientation, alternance, CFA? Le département de l?orne, qui est « pilote » sur cette initiative.



? et ce vendredi matin sur le site Universitaire d?Alençon-Damigny, c?était la remise des diplômes pour la 22ème promotion de DUT et pour la 11ème de Licence Pro.

