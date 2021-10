Situé sur les quais de l'Orne, le Melting Potes est un appel au brassage des genres. Sur des tableaux, écrites à la craie les suggestions du moment. Parmi lesquelles : tartare de boeuf (12,50€), camembert poêlé (12,50€) ou burgers (13€) accompagnés de très bonnes frites maisons.

Le midi des formules sont possibles. Le plat seul (et copieux) et à 9€; l'entrée-plat ou plat-dessert à 12€ et les trois à 14,50€.

Tapas, sangria et matchs de foot

La convivialité ne s'arrête pas au déjeuner. Melting Potes se transforme en bar à tapas le soir accompagnées de sangria, de punch ou de bière. Une sélection de vins du monde complète l'offre de la maison. Du côté de l'animation, la plupart des matchs de foot sont retransmis et de temps à autre des soirées blind test sont organisées. Idéal pour passer des moments... entre potes !

Pratique. Le Melting potes, 14, quai Hamelin. De 9 h à 15 h du lundi au samedi et de 18 h à 23 h du jeudi au samedi. Tél. 02 31 52 85 03.