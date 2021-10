Rouen. Hockey sur glace : Début de la finale entre les Dragons de Rouen et les Rapaces de Gap

L'heure du grand rendez-vous a sonné ! Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) affrontent en finale de la Saxoprint Ligue Magnus l'équipe des Rapaces de Gap à l'Alp Arena mardi 28 et mercredi 29 mars 2017 pour une série qui s'annonce palpitante.

Une nouvelle finale

Pour la seconde année consécutive, les Jaunes et Noirs vont disputer la finale de la Coupe Magnus avec un seul objectif, remporter un 15ème titre de Champion de France. Et pour cela, le parcours aura été bon pour des Rouennais qui ont fini la saison régulière à la 3ème place du classement derrière Gap et Grenoble.

Le parcours en play-off a été difficile pour les Normands, qui ont dû batailler pour s'imposer lors des quarts de finale face aux Ducs d'Angers en remportant la série quatre matchs à deux puis redoubler d'efforts pour s'imposer plus récemment dans la demi-finale face aux Bruleurs de Loups de Grenoble en sept matchs.

Parcours sans faute

Du coté des Rapaces de Gap, la saison régulière a été encore une fois exemplaire avec une première place obtenue puis, lors des play-off, un quart de finale contre le Gamyo d'Épinal qui n'a pas posé trop de problèmes avec un sanglant 4-0. Puis les Rapaces ont rencontré un peu plus de difficultés en demi-finale en s'imposant dans la série quatre matches à deux face aux Boxers de Bordeaux.

Cette finale sonne donc comme un remake de la saison passée, où Rouennais et Gapençais s'étaient livré une demi-finale épique avec un scénario dont les fans se rappellent lors du match 6. Alors que Rouen menait dans la série trois matchs à deux, les Rapaces avaient mené cette rencontre sur le score de 5-0 avant de finalement s'incliner 7-6 en prolongations et de laisser les Rouennais se qualifier pour une finale face aux Ducs d'Angers qu'ils avaient remporté quatre matches à zéro.

Reste à voir dans quel état physique se trouveront les deux équipes, notamment celle des Rouennais qui ont disputé un match de plus dimanche que les Gapençais qui n'ont plus joué depuis vendredi 24 mars 2017.

