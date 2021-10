Ouistreham. Un prof de Ouistreham sur le plateau de Questions pour un champion

Il est de Ouistreham (Calvados), il est professeur des écoles et il a 38 ans, il est, il est… candidat à Questions pour un Champion! Alexandre est un féru de culture générale. Ses connaissances affûtées l'ont déjà emmenée deux fois sur le plateau de Questions pour un Champion sur France 3.

Trivial Pursuit et Time's up

Pour s'entraîner, Alexandre a choisi une approche ludique. Des jeux de société entre amis, aux quizz sur internet, il est même allé jusqu'à monter, avec des amis, un site de test de culture générale, avec fiches explicatives, sur internet. "Les gens qui participent à ce genre d'émission sont comme moi, des habitués de Trivial Pursuit et de Time's up. C'est un bon entraînement", explique-t-il. Un entraînement qui paye puisqu'il termine champion d'une émission et décroche le précieux sésame pour une semaine "spéciale champion", diffusée du lundi 27 au vendredi 31 mars 2017. Son point fort? La littérature. "Je suis un mordu de poésie et de culture moderne".

Un thème années 70

Pour cette semaine spéciale, chaque jour correspond à une décennie, des années 60, à 2000 pour la finale, le vendredi. Alexandre écope de la soirée années 70, diffusée le mardi 28 mars 2017.

En attendant, peut-être, la prochaine émission, Alexandre a rejoint le club Questions pour un champion d'Urou et Crennes, en périphérie d'Argentan (Orne).

Pratique. Mardi 28 mars 2017 à 18h10 sur France 3