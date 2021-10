Rouen. Le Green Horse Festival, une nouvelle aventure musicale en Normandie

C'est le petit nouveau des festivals normands. Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017, l'hippodrome de Mauquenchy (Seine-Maritime) se transformera en lieu de fête. Avec deux scènes, 10 000 visiteurs attendus chaque jour, près de 2 millions de budget et de belles têtes d'affiche - Imany, Vianney, Black M et Rodger Hodgson de Supertramp - le Green Horse Festival n'a pas à rougir de sa première édition.

"Une histoire de copains"

À l'origine du projet, trois amis: Jean-Louis Louvel, entrepreneur rouennais, Christophe Dauvergne et Jacques Hupin, bien connus dans le monde du spectacle rouennais. "C''est une histoire de copains, confie ce dernier. On s'est rencontré sur les concerts de la région, il y a trois ans et on s'est dit à l'apéro qu'on se ferait bien un truc."

Le défi consiste surtout à trouver sa place entre les Papillons de Nuit dans la Manche, ou encore Beauregard à Caen. Mais Jean-Louis Louvel l'assure, il ne "cherche pas à faire de l'ombre à d'autres festivals". Implanté au coeur du pays de Bray, le GHF compte "capter un nouveau public", en Haute-Normandie mais aussi plus au Nord.

Monter en puissance

Et pour séduire, les organisateurs ont misé sur une programmation familiale. "Nous n'avons pas renversé la table mais nous monterons en puissance, assure Jacques Hupin, le programmateur. Il faut aussi trouver une place dans un univers assez étroit où personne ne nous attendait." La petite touche du GHF? Ses soirées électro qui concluent les deux premières journées, transformant le terrain en dancefloor géant.

Et pour Jean-Louis Louvel, pas d'intérêt économique dans l'aventure mais simplement l'envie de montrer que "les entrepreneurs du territoire doivent en devenir les acteurs. J'ai envie d'aider les jeunes talents. J'ai démarré à 25 ans sans rien, j'ai aussi aimé trouver une épaule bienveillante."

