Esclavage moderne : une propriétaire d'un haras près de Lisieux condamnée

Un réfugié cambodgien, réduit à l?état d?esclavage dans un haras près de Lisieux avait été retrouvé en janvier dernier dans un état de santé dégradé.

La propriétaire du haras a été condamnée mardi, à six mois de prison avec sursis 3.000 euros d'amendes et devra verser 12.000 euros à cet homme de 48 ans, qui travaillait dix heures par jour pour 100 à 150 euros mensuels, et séjournait dans un logement insalubre entre 2007 et 2010.

