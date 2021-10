Bolbec. En Seine-Maritime, un homme alcoolisé frappe des policiers

Un homme qui cogne sur un véhicule est signalé aux policiers vers 4h du matin, dimanche 26 mars 2017, à Bolbec (Seine-Maritime). Les forces de l'ordre constatent que l'individu est sous l'emprise de l'alcool. L'homme se rebelle lors de son interpellation et insulte les policiers. Il parvient à s'allonger sur l'un d'eux et brise la fenêtre arrière du véhicule de police.

Une fois au poste, il refuse de souffler dans l'éthylomètre et doit être transporté au centre hospitalier pour faire une prise de sang. Il sera jugé pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, outrage et dégradation.

