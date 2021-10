Rouen. Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen sont toujours en vie !

C'est série est folle! menés 3-2 dans la série, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) vont disputer un 7ème match décisif en étant revenus à 3-3 dans la série après leur victoire lors du match 6 vendredi 24 mars 2017 3-2 après prolongations face aux Bruleurs de Loups de Grenoble.

Le match avait bien commencé pour les Jaunes et Noirs qui ouvraient la marque à la 10ème minute sur un rebond bien transformé par Marc-André Thinel le jour de son anniversaire 1-0. Une avance qui durera 1 minute 30 puisqu'en supériorité numérique, les Grenoblois revenaient à la marque par Kyle Hardy 1-1 à la fin du premier tiers.

Domination normande dans le 3ème tiers

A la 14ème minute du 2ème tiers, Adam Miller servait parfaitement Jordann Perret pour redonner un but d'avance aux Dragons mais l'avance durera encore qu'une minute sur un mauvais changement de ligne, le jeune joueur prometteur Alexandre Texier s'offrait un break pour égaliser à 2-2.

Dans le 3ème tiers, les Normands dominent leur adversaire bien poussés par un public décidé à faire la différence mais aucun but ne sera marqué notamment grâce à quelques arrêts décisifs de Dany Sabourin.

Il faut donc se rendre en prolongations et à ce petit jeu, les Rouennais ont montré tout au long de la saison qu'ils étaient bien armés et c'est après cinq minutes que François-Pierre Guenette va pousser un palet au fond des buts d'un tir de Marc-André Thinel.

Les joueurs de Fabrice Lhenry vont donc s'offrir un 7ème match décisif qui verra le vainqueur de cette rencontre se qualifier pour la finale face à Gap vainqueur de Bordeaux 4 manches à 2.

Edo Terglav (coach Grenoble): " en prolongations tout peut arriver. On le sait c'est ça les playoffs. Dimanche, on joue à la maison, la foule sera derrière nous, cela nous donnera un momentum au match dimanche. On s'attendait à une longue série. Ce sont des moments les plus beaux dans une carrière de joueur. Maintenant la clé sera la récupération."

Dany Sabourin: " c'est une bonne prestation de toute l'équipe, j'ai fait des arrêts clés en échappée mais il faut donner du crédit à tout le monde ce soir, on gagne en équipe on perd en équipe. On est content de reprendre le bus ce soir ce n'est pas toujours le cas (sourire) mais ce soir on l'est. Des matchs comme cela, on est content de les jouer c'est toujours plaisant."

François-Pierre Guenette: " dos au mur il faut tout donner, tout laisser sur la glace, on l'a fait et on est sorti avec la victoire. On fera la même chose dimanche. Une victoire en prolongations c'est un bon feeling, cela donne envie d'aller chercher le 7ème match. Je pense que le shoot de Marc-André rentrait mais j'ai voulu l'assurer (sourire)".

Fabrice Lhenry: "ça fait longtemps que je n'avais pas eu envie de monter dans un bus comme cela mais là on est tous heureux, les joueurs ont mérité d'aller jouer le 7ème match, ils étaient déterminés. Heureusement que Dany Sabouin nous tient dans le match mais sur l'ensemble du match, je pense qu'on le mérite. Il faudra garder l'euphorie du match pour dimanche. C'est toujours difficile de finir une série mais on a les joueurs d'expérience pour cela."

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen démarrent bien leur quart de finale

Hockey-sur-glace: Les Dragons de Rouen ont un pied en demi-finale

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader

Hockey sur glace: À Rouen, les Ducs d'Angers prennent le match deux

Hockey sur glace: les Dragons de Rouen terminent l'année par une victoire