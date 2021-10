Coutances. Assises de la Manche : de la prison ferme pour séquestration et actes de barbarie envers une femme

Les jurés des assises de la Manche ont condamné ce vendredi 24 mars, à Coutances, au terme de plus de 4 heures de délibérés, 3 prévenus, deux hommes âgés de 25 et 41 ans et une femme âgée de 29 ans à des peines de prison ferme, de 3 ans à 8 ans. Une seconde femme a été acquittée.

Déchaînement de violences pendant près de 5 heures

Une soirée avait dégénéré le 1er mai 2014 à Octeville, dans le Cotentin, dans un appartement ou la victime, avait été invitée. une femme qui avait été séquestrée, frappée, torturée , humiliée.

Les auteurs des faits avaient reconnu les faits, sans pouvoir expliquer leurs motivations.