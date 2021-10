Caen. Handball (Proligue): Caen bat Valence et s'offre une vraie bouffée d'air frais (20-19)

Les Vikings de Caen (Calvados) se sont imposés dans le match décisif face à Valence (Drôme) pour le maintien vendredi 24 mars 2017. Vainqueur 20-19, Caen a du s'arracher pour aller chercher cette victoire et mettre fin à sa série de 4 défaites.

La première période de Caen n'a pas été de grande qualité et c'est Valence qui rentre aux vestiaires avec l'avantage (10-11). La deuxième période s'annonce dure pour les Caennais, d'autant plus que leur capitaine Florian Dessertenne, touché au dos n'aura plus que sa voix pour aider son équipe.

Hamdi Mizouni le joker de luxe

C'est Hamdi Mizouni, jeune papa dans la semaine qui va suppléer son capitaine au poste de demi-centre, avec une grande réussite. Le Franco-tunisien va prendre à son compte le jeu des Vikings qui reprendront le contrôle du match après l'égalisation de Xavier Réchal puis le but d'Adrian Rosales à la 46e minute qui réveille le Palais des Sports pour ce dernier quart d'heure intense. Valence ne reprendra plus la tête et concédera une victoire méritée au CHB, enfin.

"On était en plein doute, cette victoire nous fait beaucoup de bien, on commençait à voir le match nous échapper puis on s'est repris et on a enfin réussi à rester concentrés jusqu'au bout du match." s'est félicité Mizouni.

Disposant dorénavant de 6 points d'avance sur la zone rouge, Caen peut se déplacer sereinement à Cherbourg vendredi 31 mars pour un derby chaud bouillant entre deux équipes à égalité.

