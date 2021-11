Visite du ministre de la santé du travail et de l'emploi, Xavier Bertrand, ce vendredi, dans l'Orne, à Gacé puis à Mortagne au Perche

Le Ministre Xavier Bertrand à inauguré le pôle de santé de Gacé ce vendredi après midi : c?est le premier ouvert dans l?Orne ? financé sur des fonds publics pour regrouper les processionnels libéraux du secteur, leur donner de bonnes conditions de travail ? et lutter contre la désertification médicale en milieux rural . ... Alors que la Région a financé ce pôle médical de Gacé à hauteur de 150.000 ?, sur 650.000 ? le Président socialiste de la Région, est en colère : il n?a pas eu le droit de prendre la parole, et a boudé la venue du Minsitre...

Pour Laurent Beauvais, je cite : « Xavier Bertrand est manifestement en campagne électorale ? il attache peu d?importance à l?engagement des collectivités territoriales aux côtés de l?Etat », fin de citation.



Xavier Bertrand a poursuivi sa visite ornaise à Mortagne au Perche en début de soirée... D?abord pour 2 inaugurations sur le site de l?hôpital, où le Ministre était très attendu, par une cinquantaine de salariés du médico-social, en lutte contre les désengagements financiers, fermeture d?hébergements, licenciements, dans leur secteur. Des manifestants très encadrés, par presque autant de CRS !!

Une délégation de 4 personnes a été reçue par une collaboratrice du Ministre : deux travailleurs sociaux et deux représentants de Sud santé et de la CGT.

