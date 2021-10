Caen. Calvados : jugé pour un vol de parfums, un trentenaire relaxé

Deux hommes, l'un Mongole âgé de 20 ans, l'autre Coréen âgé de 36 ans, ont été jugés pour vols le mercredi 22 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Si le premier reconnaît les faits, le second les nie farouchement.

Paroles de vigiles

Ce jour-là, les vigiles repèrent deux hommes se dirigeant ensemble au rayon des parfums du magasin Le Printemps. Le plus jeune qui porte un sac à dos l'enlève, se baisse pour éviter les caméras, tandis que le plus âgé met les parfums dans le sac. Suite à quoi ils se dirigent rapidement vers deux sorties différentes. Lorsqu'ils sont appréhendés, le plus âgé est victime d'un malaise que les agents de sécurité ne prenne pas au sérieux. De plus, il affirme ne pas connaître l'autre homme.

"Pour vous nous nous ressemblons tous"

Le casier judiciaire du plus âgé, le Coréen de 36 ans, est loin d'être vierge car plusieurs mentions pour vols y figurent. Mais ce jour-là, il assure ne rien avoir volé. Il dit être entré dans le magasin pour avoir chaud car il se sentait souffrant. L'homme qui s'exprime correctement en français poursuit: " Pour vous, nous nous ressemblons tous, mais la Corée et la Mongolie, ça n'a rien à voir, d'ailleurs nous ne parlons pas la même langue."

Revêtement métallique dans le sac

"Pourquoi fuir si vous n'avez rien à vous reprocher? questionne le procureur. Et quelle coïncidence de vous retrouver ensemble au rayon parfumerie! J'ai tendance à accorder plus de crédit aux agents de sécurité qu'à vous! " Lorsqu'il demande au jeune mongol pourquoi il avait un revêtement métallique dans son sac pour neutraliser les antivols, celui-ci répond qu'il avait bien l'intention de voler: "Il y avait un anniversaire, j'ai voulu manger correctement, comme une personne normale."

Un mois de prison avec sursis est requis contre le jeune homme et trois mois de prison ferme pour le plus âgé.

Aucune preuve vidéo

L'avocat de la défense explique que son client a pris la fuite en raison de son casier judiciaire. "La simulation de son malaise est une interprétation, de plus il n'y a aucune preuve vidéo. Ces deux-là n'ont rien à voir ensemble, de plus ils ne parlent pas la même langue, comment auraient-ils pu communiquer?"

Le jeune mongole écope bien d'un mois de prison avec sursis tandis que le trentenaire coréen est pour sa part relaxé au bénéfice du doute.

A LIRE AUSSI.

La Mongolie veut récupérer ses dinosaures pillés

Assassinat de Kim Jong-Nam: Pyongyang s'insurge contre Kuala Lumpur

Caen. Il vole des testeurs de parfum : condamné à quatre mois de prison ferme

Calvados. Un détenu introduit du cannabis à la maison d'arrêt de Caen

Calvados : il relève un scooter tombé et est accusé de recel