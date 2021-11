15 jeunes mineurs de 6 nationalités différentes entament ce lundi un chantier bénévole à Alençon

Travail et vacances ....

Ils sont 15 ados, tous mineurs ? garçons et filles ? de 6 nationalités différente : italien, turque, serbe, américain, belge, et français.

ils participent, à partir de ce lundi, à Alençon, à un chantier international bénévole « Concordia ».

Les missions confiées au groupe : créer un composteur collectif pour les jardins du quartier de Courteille ? et élaborer un document multilingue, pour inciter les usagers du camping de Guéramé, au tri sélectif.

