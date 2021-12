Travaux de sécurisation et de modernisation de la RD 962 à la sortie de Flers en direction de Caen seront lancés à la fin de l'année

L?appel d?offre, pour la modernisation de la route départementale 962 entre Saint-Pierre-du-Regard et Saint-Georges-des-Groseillers, autrement dit : la sortie de l?agglomération de Flers, vers Caen est lancé !

Cet aménagement améliorera la sécurité routière sur le secteur du « Pont de Vère », avec la création d?un giratoire pour l?accès à Aubusson et à la zone d?activité ? et la mise à 2x2 voies entre ce giratoire et l?entrée du site Faurecia.

Le chantier coutera 5 millions et ½ d?? ? début fin 2011 ?et inauguration 14 mois plus tard.

