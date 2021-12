Nouveau découpage intercommunal dans l'Orne... Il reste quelques jours aux CDC pour faire remonter au préfet leurs contre-propositions

Il reste seulement quelques jours aux collectivités pour faire leurs contre-propositions au projet de nouveau schéma de découpage intercommunal, proposé par le Préfet de l?Orne... Voilà déjà 3 mois que le document de travail élaboré par la préfecture a été dévoilé ? les communes, syndicats de communes, syndicats mixtes, communautés de communes, d?agglomération, la communauté urbaine d?Alençon doivent maintenant prendre position sur ce document ? vous l?avez lu dans la presse écrite : untel trouve que la future CDC sera trop grande ? un autre ne veut pas s?unir avec un troisième ?

Seule certitude : tous auraient voulu des estimations ? des simulations financières et fiscales avant de s?engager?

?et désormais, c?est la CDCI : Commission Départementale de Coopération Intercommunale, qui va devoir faire la synthèse des récriminations de chacun?

?et elle a 4 mois pour cela. Ses amendements devront être adoptés à la majorité des 2 tiers.

