Les nuages de ce matin feront place à un ciel plutôt ensoleillé cet après midi... T° de 9 à 18°

Météo France relevait ce matin.... 11° à Alençon, 10°3 à Argentan, 10°1 à Flers, 9°9 à Mortagne au Perche et 9°7 à L?Aigle.....



Dans une ambiance un peu fraîche pour la saison, on profitera pour cette dernière journée du mois de Mai, d'un ciel variable alternant nuages et éclaircies. Les éclaircies se développent sur le Pays d?Auge ce matin, avant de s?élargir à l?ensemble de nos régions en matinée.....

Les températures maximales ne dépassent pas 18 degrés.......c?est 2° au dessous des normales de saison ........

