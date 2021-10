Bolbec (Seine-Maritime). Rénovation urbaine : deux ministres en déplacement à Bolbec

La dernière fois que Bolbec (Seine-Maritime) accueillait deux ministres simultanément, c'était en 1883 (l'un d'eux était d'ailleurs Jules Ferry). C'est donc avec une fierté certaine que Dominique Métot, maire de Bolbec, a présenté sa ville à deux ministres, Emmanuelle Cosse et Estelle Grelier. Une présentation de la politique locale du logement. Cela fait 10 ans que la municipalité s'est lancée dans la rénovation urbaine (100 millions d'euros d'investissement et 272 logements réhabilités).

L'État en soutien

La ville de Bolbec a lancé deux Opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat (OPAH) en centre-ville et trois Projet d'intérêt général dans les quartiers, avec le soutien de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Une agence qui vient également en aide aux particuliers grâce au dispositif "Habiter Mieux". Écoutez Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l'Habitat Durable) :

À Bolbec, en 10 ans, seulement 9 arrêtés préfectoraux d'insalubrité ont été pris pour forcer les propriétaires à réaliser des travaux dans leur logement. Avec ses 272 logements rénovés et ses 361 immeubles de centre-ville ravalés, c'est le visage de la ville qui a changé. Un Bolbec plus accueillant et surtout des conditions de logement plus dignes pour les habitants. La rénovation urbaine passe évidemment par la construction de bâtiments basse consommation. Écoutez Dominique Métot :

Un foyer va gagner en moyenne 35% d'économie d'électricité après les travaux d'isolation de son logement. Avec cet objectif de réduire les charges pour les foyers.

Des investissements qui se poursuivent

Dernier chantier sorti de terre : la résidence Beau Soleil (rue Louise Michel - Bolbec). 115 logements répartis entre de petits immeubles de 10 appartements et 20 maisons en accession sociale à la propriété. Bolbec qui lance avec la ville voisine de Lillebonne une nouvelle OPAH (de 2017 à 2022) pour notamment lutter contre la vacance et l'abandon des logements et remettre ainsi à la location des bâtiments vides.

