Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 30 mars

MANCHE

Les élèves de l'association École du Spectacle Petit Pas La Glacerie se produiront sur la scène du théâtre des miroirs de la Glacerie ce vendredi 31 mars 2017 pour une nouvelle représentation de leur interprétation du Roi Lion. Rendez-vous rue Martin Luther King à partir de 21h.

Venez visiter le phare de Carteret afin de découvrir son histoire, les différents objets qui la racontent. Au mois d'avril le phare sera ouvert le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Ouvert les week-ends et week-ends prolongés pour les mois de mai et juin.

CALVADOS

Dans le cadre de la fête des jonquilles, une randonnée équestre est organisée ce dimanche 2 avril au départ du centre équestre de la souleuvre à Carville le matin. Possibilité de mettre à disposition un cheval et d'être encadré pendant la randonnée. Participez également à une randonnée VTT au départ du Moulin Pinel entre 9h et 9h30 avec 2 circuits au choix de 26 ou 43 km. Infos auprès du centre équestre de la Souleuvre.

Fort du succès de sa première édition, PALMA vous invite à explorer des formes artistiques libres jusqu'au 9 avril 2017. Sillonner les rues, escalader les barrières, flâner dans les friches… L'espace public apparaît sous un nouveau jour: celui d'un terrain de jeux. À Caen et Mondeville ce sont des concerts, soirées festives, peintures murales, expositions, installations, rencontres et ateliers pour un parcours au gré de votre curiosité. Aborder la ville autrement, découvrir des pratiques artistiques inventives et sensibles, voilà ce que vous propose ce grand voyage métropolitain qu'est PALMA! Retrouvez le programme complet sur: palmafestival.com

ORNE

Ce samedi 1er avril 2017 rendez-vous à Saint Cyr la Rosière pour des séances d'initiation d'apiculture mêlant la théorie de base indispensable et la pratique au gré du calendrier apicole en collaboration avec l'Union Apicole Ornaise. C'est l'occasion de rencontrer des apiculteurs amateurs passionnés, de s'enrichir parfois des expériences de chacun et des conseils avisés des plus expérimentés, le tout dans une ambiance conviviale. Au programme de cette 2e séance: la vie de l'abeille, le fonctionnement d'une ruche ou encore les premières manipulations au rucher. Stage sur réservation au 02 33 73 48 06.

La Cie Ces Dames Disent braque les projecteurs sur Alençon, s'empare du thème du cinéma et vous propose d'investir des fauteuils scénographiques cachés en ville. Jusqu'au 3 avril, une dizaine de fauteuils de cinéma seront disséminés dans la ville et vous attendent pour mettre à l'honneur différentes scènes du cinéma féminin. Retrouvez les fauteuils, asseyez-vous, utilisez les accessoires et filmez-vous en train d'interpréter les scènes qui vous seront proposées, en y apportant toute votre originalité!