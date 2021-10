Saint-Lô. Semaine de la presse : un défi "Reporter 2.0" pour les collégiens de Normandie

C'est une opération inédite, ouverte à tous les collégiens de Normandie. Dans le cadre de la semaine de la presse, Tendance Ouest, en partenariat avec le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (CLEMI) et Orange Normandie, lance lundi 20 mars 2017 le défi "Reporter 2.0". Objectif pour ces plumes en herbe : produire des reportages sur le thème "Les jeunes et la politique".

Vous avez jusqu'au 30 avril

Votre mission, en individuel ou avec votre classe : réaliser un article, de 2 000 caractères maximum, avec photo. Celui-ci doit être enrichi d'une vidéo (de 2 minutes maximum), d'une galerie d'images, d'infographies ou de liens vers d'autres formats numériques.

Vous avez jusqu'au dimanche 30 avril 2017, minuit, pour participer et publier votre reportage sur tendanceouest.com.

Deux nombreux cadeaux seront à remporter et deux prix seront décernés le 18 mai 2017 : le prix du public (attribué à l'article qui aura été le plus lu) et le prix du jury. Pour gagner, quatre critères : l'innovation, l'originalité, l'angle choisi et la qualité technique. À vos claviers !

