La Ferté-Macé. Orne : le père et son fils retrouvés après une alerte pour disparition inquiétante

Fin d'alerte pour disparition inquiétante lancée par les gendarmes de l'Orne samedi 18 mars 2017 en fin d'après midi.

Localisés, en bonne santé

Les gendarmes étaient à la recherche d'un père âgé de 34 ans accompagné de son fils d'un an et demi, à bord d'un utilitaire blanc.

Ils avaient quitté le domicile le matin même, près de La Ferté-Macé (Orne), sans donner de nouvelles depuis.

Le père et son jeune fils ont été localisés en début de soirée, en bonne santé, assure la gendarmerie.