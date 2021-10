Vimoutiers. Orne : collision entre deux voitures, un mort et trois blessés

Une collision mortelle s'est produite samedi 18 mars 2017 vers 15h30, sur la RD 979, à la sortie de Vimoutiers en direction de Gacé (Orne).

Un mort et trois blessés

Deux voitures sont impliquées. On déplore un mort, un homme âgé de 55 ans, et trois autres personnes, dans la même tranche d'âge, ont été blessées. Elles ont été prises en charge par les secours et évacuées vers les centres hospitaliers d'Argentan (Orne) et de Livarot (Calvados).

19 sapeurs-pompiers ont été déployés sur cet accident de la route.

La route a été coupée le temps des opérations de secours. Les circonstances de l'accident restent à déterminer. La gendarmerie a ouvert une enquête.