Dans la 3ème course à Auteuil, pour le Prix Prédicateur, Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 16, Tom Mix

Le 3, Achour

Le 12, Kyalco

Le 10, Capharnaum

Le 8, Ultra Lucky

Le 5, Rennsenas

Le 9, Compatriote

Et le 4, Galop Marin



Départ à 15h15.



HIER : Apollinaire a pronostiqué le Tiercé et le Quarté dans l'Ordre, et le Quinté dans le Désordre