Ligue des champions: Monaco hérite de Dortmund en quarts

Dans les autres rencontres, un choc au sommet va avoir lieu entre le Bayern Munich et le Real Madrid, tandis que les autres affiches sont Juventus Turin - Barcelone et Atletico Madrid - Leicester. Les quarts de finale se dérouleront en match aller-retour les 11/12 et 18/19 avril.

Tableau des quarts de finale de la Ligue des champions d'après le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse):

Quarts de finale aller: mardi 11 et mercredi 12 avril

Atletico Madrid - Leicester

Dortmund - Monaco

Bayern Munich - Real Madrid

Juventus - Barcelone

Quarts de finale retour: mardi 18 et mercredi 19 avril

Tirage au sort des demi-finales: vendredi 21 avril

Demi-finales aller: mardi 2 et mercredi 3 mai

Demi-finales retour: mardi 9 et mercredi 10 mai

Finale: samedi 3 juin à Cardiff

