Darnétal. Eco-Logis: l'exposition itinérante pose ses valises à Darnétal

Il y a trois ans, deux Normands se sont lancés dans un projet colossal : faire pendant deux ans le tour du monde à la découverte de constructions "écologiques et économiques". Aujourd'hui, Chloé Deleforge et Olivier Mitsieno partagent leur voyage à travers une exposition à leur image : itinérante. "Nous avons l'idée que l'exposition voyage à travers la France " affirme Olivier Mitsieno. C'est à l'École d'architecture de Darnétal (Seine-Maritime) que l'exposition s'installe, du vendredi 17 au vendredi 24 mars 2017.

A la découverte de logis aux quatre coins du monde

Alors que Chloé Deleforge travaille dans l'audiovisuel, et qu'Olivier Mitsieno valide, en plus d'études de droit, un diplôme de charpentier, ces derniers réalisent qu'ils n'étaient "pas fait pour rester derrière un bureau" explique le jeune homme de 30 ans.

Ils décident alors de préparer un long périple dans l'idée de découvrir des constructions originales, écologiques et économiques. Ils auront la chance d'observer une trentaine de projets, et en retiendront cinq pour leur exposition. Cette dernière est composée de vidéos, photographies et aussi d'interviews.

La technique des "sacs de terre entassés les uns sur les autres", observée au Népal et aux États-Unis retiendra par exemple l'attention du couple. A l'autre bout du monde, en Colombie, les voyageurs découvrent des habitations en bambou qui, selon eux , permettent de "réduire la déforestation grâce à la pousse rapide du bambou".

Une rencontre avec les deux globe-trotteurs

Vendredi 17 mars 2017, pour le vernissage de l'exposition, l'Association Régionale de Promotion de l'Eco-construction en Normandie (ARPE) invite Chloé Deleforge et Olivier Mitsieno à présenter leur travail. Au programme : intervention d'architectes, d'ingénieurs qui s'interrogent ensemble, sur l'impact du logement sur l'environnement.

Pratique. Vernissage avec Eco-Logis, vendredi 17 mars 2017 à 16h30, hHall de l'Ecole National Supérieure d'Architecture de Normandie à Darnétal.

