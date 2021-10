Une Porsche 917 rénovée sur le circuit des 24 heures du Mans autos aujourd'hui... foot : début des réabonnements aujourd'hui aux guichets du stade Malherbe de Caen

A la veille des premiers essais des 24 heures du Mans auto de ce week-end...

Une Porsche 917 rénovée par la Fondation du Patrimoine, plus habituée à restaurer l'immobilier, roulera aujourd?hui sur le mythique circuit ......elle sera pilotée par Gérard Larrousse, deux fois vainqueur de la course....

Cette voiture mythique, présentée en 1969 au Salon de Genève, est la plus rapide jamais produite par la marque allemande, avec une vitesse de pointe de

388 km/h dans la fameuse ligne droite des Hunaudières..

Le bolide est visible toute l'année au Musée des 24 Heures dont elle sortira donc uniquement pour la journée ......



Foot.... début aujourd?hui des réabonnements aux guichets, pour le stade Malherbe de Caen, en Ligue 1.

Pour les nouveaux abonnés, il faudra attendre le mardi 29 juin.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire