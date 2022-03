Rouen. Rouen : elle abuse de l'argent de son mari et termine devant la justice

Le 5 août 2014 à Rouen (Seine-Maritime), un homme porte plainte contre son épouse pour faux et usage de faux en écriture. Des faits survenus entre le 22 novembre 2013 et le 10 juin 2014. Son épouse lui avait demandé procuration sur son compte bancaire. Rien d'anormal pour un couple jusqu'alors.

Quelque temps plus tard, son mari constate des prélèvements bancaires inexpliqués. Ils proviennent de l'agence SFR de Petit Quevilly en règlement de l'ouverture d'une ligne téléphonique et du coût des communications passées pendant cette période. Le contrat a été signé par son épouse et non par lui. À l'agence, il apprend que son relevé d'identité bancaire a fait foi de l'honnêteté de la cliente alors qu'il ne le lui a jamais remis.

Une amende de 600 euros

La prévenue avait rédigé les documents nécessaires à la bonne et due forme de la mise en place de la ligne, qu'il n'a jamais sollicitée. Il remet lesdits documents à la Police qui entend son épouse, jamais condamnée jusqu'alors, et qui promet de rembourser les sommes prélevées et les dommages et intérêts qui s'y rattachent.

Le couple est aujourd'hui séparé.

Mercredi 15 mars 2017, la femme comparaissait pour escroquerie devant le Tribunal de Rouen. À la barre, son ancien conjoint déclare : "Elle n'a rien remboursé, je n'ai pas de nouvelles d'elle ". Pour le Procureur, "elle a failli à sa promesse".

En l'absence de défense, le Tribunal la reconnaît coupable des faits reprochés et la condamne à une amende de 600 euros.

