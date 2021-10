Le festival du film romantique de Cabourg ouvre aujourd'hui... le cinéma Russe est à l'honneur

La 24ème édition du festival de Cabourg débute aujourd?hui, sous le haut patronage de Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication. Le festival romantique mettra à l?honneur le cinéma russe jusqu?au 13 juin... M'actrice et réalisatrice Tonie Marshall et le scénariste et réalisateur Pascal Bonitzer co-présideront le jury.... Le festival dédiera son Coup de C?ur à l?acteur Christophe Lambert. On attend sur le tapis rouge Sophie Marceau, Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Ludivine Sagnier, Laura Smet ou Guillaume Gallienne

