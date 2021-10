Bourdais en pole au 24 heures du Mans auto.... le mondial de foot, sur Normandie FM !

Le sarthois, Sébastien Bourdais, a conservé jusqu'au bout, sa pole position au terme de la seconde séance des qualifications hier soir .....Peugeot, partira donc en tête demain de la 78e édition des 24 Heures du Mans. Son chrono de mercredi soir (3:19.711) n'a pas été battu......Les quatre Peugeot 908 monopoliseront donc les deux premières lignes de la grille devant Audi !



La coupe du monde de foot, c?est aussi sur Normandie FM

5 rendez-vous quotidiens ! Notre consultant, c?est Vincent Guérin, ancien joueur de Brest, de Montpellier, et du Paris St Germain,19 fois « international », champion de D1 avec le PSG, et vainqueur de la coupe des coupes en 96.

Dès 6h30 : le point sur les matches.

A 7h : la chronique des « bleus » : avec interviews de l?équipe de France.

A 8h : on décortique l?affiche des matchs du jour.

A midi : on revient sur l?équipe de France.

Et à 20h : les résultats des matches qui étaient disputés dans l?après-midi et qui viennent de se terminer, et le détail des rencontres de la soirée !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire