Caen. Caen, 5e ville la plus verte de France

Caen (Calvados), cinquième ville la plus verte de France. C'est le résultat d'un classement établi par l'Union nationale des entreprises du paysage, publiée mardi 14 mars 2017 Le top 10 a été réalisé suite à une enquête menée auprès des 50 plus grandes villes de France, concernant leur politique de végétalisation urbaine.

46,50 € par an et par habitant

Angers, Nantes et Strasbourg trustent, dans cet ordre, les trois premières places du podium. Lyon arrive en quatrième position, suivie donc de Caen. Aucune autre ville de Normandie n'apparaît dans le top 10. "Patrimoine vert, protection de la biodiversité, actions de sensibilisation au végétal, méthodes d'entretien respectueuses de l'environnement… autant de critères évalués dans la conception de cette enquête", explique Jean-Pierre Gueneau, président de l'association Hortis qui a participé à l'élaboration de cette enquête. L'étude révèle que les collectivités dépensent ainsi en moyenne 46,50 € par an et par habitant pour l'entretien et la création des espaces verts.

