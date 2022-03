Caen. Une tête de rivière de haut niveau sur le canal de Caen

Compétition majeure d'aviron pour la zone Nord-Ouest, la tête de rivière de Caen (Calvados) avait lieu dimanche 12 mars 2017 sur le canal, entre le château de Bénouville et le pont de Calix sur une distance de 6 km. Les rameurs de la Société nautique de Caen et du Calvados étaient représentés en junior filles, en seniors et en handis. "C'était une compétition de haut niveau avec de nombreux rameurs membres de l'équipe de France", a salué Ikhlef Morvan, l'un des entraîneurs du club, qui a terminé à une belle 5e place en senior, sur 66 participants.

Les handis face à un médaillé paralympique

Chez les handis, deux Caennais étaient représentés. Si Claude Belamri était tout seul dans sa catégorie AS, son compère Christophe Caron a pu se mesurer au médaillé de bronze de Rio Stéphane Tardieu. "Impossible de le battre, c'est un extraterrestre !", a admiré Ikhlef Morvan.

Les filles juniors caennaises ont quant à elles terminé en milieu de tableau, sur 45 engagées, pour leur première participation à une compétition de 6 km.

