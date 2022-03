Mort de Clément Méric: quatre skinheads renvoyés aux assises

Deux d'entre eux, Esteban Morillo, 24 ans, et Samuel Dufour, 23 ans, sont plus directement visés. La magistrate a ordonné qu'ils soient jugés pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion et avec usage ou menace d'une arme, des circonstances aggravantes, a précisé la source. Les deux autres sont poursuivis pour des violences sur des camarades de Clément Méric présents lors de la bagarre dans le quartier Saint-Lazare, le 5 juin 2013.

A LIRE AUSSI.

La dépénalisation des violences domestiques en Russie bouleverse victimes et associations

Prévenir la maltraitance des enfants: lancement d'un premier plan

Le réveil de l'Amérique latine, horrifiée par les meurtres de femmes

Affaire Théo: en banlieue, l'exécutif tente d'éviter l'embrasement

Chicago avec 750 meurtres en 2016 est minée par la violence