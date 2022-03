C'est encore un scénario cruel qu'ont connu les Vikings de Caen (Calvados) face à Billère (Pyrénées-Atlantiques) samedi 11 mars 2017. Jamais mené au score jusqu'à la 58e minute de jeu, Caen s'est finalement incliné 24-26 devant un Palais des Sports médusé. La première mi-temps semblait augurer une révolte des Vikings après avoir connu trois défaites en quatre matchs en 2017, mais malgré une avance de cinq points à la 17e minute de jeu (10-5), Caen ne s'est jamais définitivement mis à l'abri.

Trois penaltys arrêtés, pour rien

En deuxième période, les deux gardiens caennais Stanko Abadzic et Denis Serdarevic ont brillé sur penalty en arrêtant respectivement une et deux tentatives. Ces arrêts ont permis à leurs joueurs de marquer en contre-attaque et faire la course en tête en deuxième période également, mais à la surprise générale Billère a fini par prendre l'avantage à la 58e minute de jeu pour l'emporter 24-26, mettant ainsi fin à une série de cinq défaites.

"On ne sait pas trop ce qui s'est passé"

À l'issue de la rencontre, l'arrière gauche Adrian Rosales a déclaré encore abasourdi : "On ne sait pas trop ce qui s'est passé, comme souvent dernièrement on avait fait un très bon début de match mais on a lâché, je ne sais pas trop pourquoi."

Les Vikings, qui jouent vendredi 17 mars à Istres, sont toujours 11e du classement.

