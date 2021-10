Cylisme, Boucles de la Mayenne, Jimmy Engoulvent remporte le contre la montre à Laval... Basket : le MSB annonce le recrutement de 3 joeurs pour la prochaine saison

Cyclisme... les boucles de la Mayenne, 36ème édition... le contre la montre hier soir dans les rues de Laval a été remporté par le sarthois Jimmy Engoulvent, en 5?45?? sur les 4.5 kms du parcours.... 1ère étape aujourd?hui, longue de 184 kms entre St-Berthevin et Le Horps dans le Nord Mayenne ... arrivée finale sera jugée à Laval dimanche ...



Basket, Le Mans, vice champion de France de pro a , annonce les arrivées de Marc-Antoine Pellin de Roanne et des Américains Benjamin Dewar de Lyon-Villeurbanne et Ryvon Covile d?Orléans pour la saison prochaine.

Le MSB n'a pas fini son recrutement et serait encore à la recherche de deux autres joueurs.

