Une vision à long terme, jusqu'en 2037, pour le Château de Caen (Calvados), c'est ce que propose la municipalité dans sa politique de restauration et de mise en valeur du monument. Pour un coût total de 95 millions d'euros. À l'été 2019, ce sont d'abord les contours du château et les remparts qui feront l'objet de restructuration.

Réappropriation de lieu par les Caennais

Les espaces paysagers de la rue de Geôle et de la butte Saint Pierre doivent être aménagés. "Il faut une vraie valorisation des abords du château pour donner envie aux Caennais et aux touristes de rentrer dans celui-ci", précise Emmanuelle Dormoy, maire-adjointe chargée de la Culture et des monuments historiques. Et pour donner envie, rien de tel que des lumières. "Les remparts seront éclairés pour montrer que le château est là parce que finalement beaucoup de personnes passent devant et n'y font plus attention". Cet éclairage ira de la Tour Puchot, proche de la place de la Mare, à la Tour Mathilde, près du Vaugueux. Cette première opération de la phase 2 s'élève à 2 450 000 euros.

Stationnement et espaces promenades

D'ici quatre à neuf ans, c'est l'aménagement interne du château qui sera revu: modification de l'accueil, des zones d'expositions...Le stationnement des voitures dans le parking du château doit être revu. Des zones de dépose bus sont à l'étude. Enfin d'ici 15 ans, l'aménagement des fossés du château, qui représentent près de 4 hectares, doit créer des espaces de promenades dans l'enceinte du château et la restructuration complète des remparts devra permettre d'en faire le tour.