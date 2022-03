Si Rouen (Seine-Maritime) domine depuis plus d'une décennie le baseball français, c'est en partie grâce à sa capacité à sortir de jeunes talents de ses équipes juniors. Des équipes qui font beaucoup de route, tous les week-ends, pour engranger de l'expérience sur les terrains dans tout l'Hexagone. Pour les aider, le club des Huskies de Rouen essaye donc d'acheter un nouveau minibus pour faciliter les déplacements.

10 000 € à trouver

Le club a d'ores et déjà estimé le coût d'un tel équipement à 37.700 €. Les partenaires privés se sont mobilisés à hauteur de 11 000 € et la Région et le Département de Seine-Maritime ont apporté 16 000 € de subventions. Restent donc un peu plus de 10 000 € à trouver.

Pour ce faire, les Huskies ont lancé une campagne de financement participatif sur le site Fosburit. Et en l'espace de quelques jours, 22 contributeurs ont déjà apporté la somme de 6.120 €. Comme souvent dans ce genre d'appel aux dons, le club propose des contreparties en fonction de certains paliers. Par exemple, un don de 10 € donne droit à un message de remerciement sur le site et la page Facebook des Huskies et un don de 250 € permet au donateur de donner le coup d'envoi d'un match officiel de la saison 2017.

A LIRE AUSSI.

Le meute de Huskies version 2017 se confirme

Les champions de l'agglomération ont rendu visite aux enfants du CHU de Rouen