La Miss France du Comité Geneviève de Fontenay. Premiers concours régionaux en automne, avant l'élection de la Miss, peut-être à Deauville

Deauville pourrait accueillir en janvier l?élection de la Miss France du comité Geneviève de Fontenay : c?est l?annonce faite hier, par Bernard Pichard, l'ancien responsable Miss France pour notre région, et qui reste parmi la quinzaine de soutiens de la dame au chapeau.

Les premiers concours régionaux sont prévus pour la fin de l'été: le 4 septembre en Bretagne, le 2 octobre dans les Pays de la Loire et le 23 novembre en Normandie ? et c?est Elodie Gossuin qui va assurer la présidence d'honneur de ces élections.

