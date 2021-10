Journée d'action contre la réforme gouvernementale des retraites aujourd'hui...

Journée nationale d?action interprofessionnelle contre le projet gouvernemental sur les retraites, aujourd?hui partout en France...

Dans l?Orne, l?intersyndicale annonce 4 manifestations... A Alençon :

Rendez-vous à 9h, esplanade du Hertrée, près du Parc Expo, opérations escargopts, manif, puis un lâcher de ballon à la Pyramide à midi....

Manifestations aussi, à Argentan, rassemblement à 15h, Place du Général Leclerc à Argentan... rendez-vous à 17h, place de la poste à L?Aigle et place du marché à Flers, ou la manif se concluera par un pique nique....



Les syndicats qui entendent bien rassembler massivement aujourd?hui, s?appuyant sur une majorité de français contre l?allongement de la durée de cotisation et du départ à la retraite....



Le mouvement de grève d?aujourd?hui qui des répercussions sur les transports notamment ;... sur les lignes SNCF bas-normandes, comptez sur 1 train sur 3 sur Paris-Granville, et pas de TER mais des bus de substitution .......

-sur les lignes de bus interurbains, perturbations entre Alençon et Flers / Flers et Tinchebray/ Domfront et la Fert Macé/ Domfront et Flers.

L?Aigle/ Vimoutiers sera supprimé ce soir.

Par contre pas de perturbations annoncés sur le trafic des bus à Alençon, et Argentan... ... A Flers le service allégé, mais toutes les lignes seront assurées !



Dans les écoles, à Alençon, pas de service munimum d?acceuil, ce matin, à Albert

Camus ; Jean de la Fontaine ; Molière et Jules Verne... et pas d?accueil du soir, à Emile Dupont et Robert Desnos

