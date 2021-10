Jean Louis Borlo valide une étude sur les champs magnétique et sanitaire des effets da la THT

C?était une demande des élus bas-normands, mais aussi ligériens et bretons !

Jean Louis Borlo le ministre de l?écologie et du développement durable a validé la mise en place d?une évaluation sanitaire, et une mesure des champs magnétiques sur le tracé de la future ligne à très haute tension qui va relier l? EPR de Flamanville.... c?est l?agence française de sécurité sanitaire et de l?environnement qui a été missionnée pour mener ces études .....ces études seront menées sur la base du volontariat...

