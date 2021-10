30 ans de réclusion criminelle pour le cannibal de la prison de Rouen

La Cour d'assises de la Seine-Maritime a condamné hier soir à trente ans de réclusion criminelle, assortis d'une peine de sûreté de vingt ans, Nicolas Cocaign, accusé d'avoir tué et mangé un morceau de poumon d'un codétenu en janvier 2007 à la prison de Rouen ....

Au terme de 4 jours de débats et quatre heures de délibéré, Nicolas Cocaign, 38 ans, a été reconnu coupable d'homicide volontaire et d'actes de torture et de barbarie ! la peine prononcée est conforme aux réquisitions ....

