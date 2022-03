Tocqueville. Présidentielle : le G6 Normand demande des comptes aux candidats

Pour sa première réunion dans la Manche, le G6 Normand a choisi le château de Tocqueville, "le symbole d'un penseur qui a su mêler la réflexion" à l'action, dixit Philippe Bas, président du conseil départemental de la Manche et hôte du jour. À ses côtés ce lundi 7 mars 2016, le président de la Normandie, Hervé Morin, Jean-Léonce Dupont (président du Calvados), Christophe de Balorre (président de l'Orne), Pascal Martin (président de la Seine-Maritime) et Sébastien Lecornu (président de l'Eure), qui se réunissent depuis un peu plus d'un an pour former cette instance "de concertation" entre collectivités.

- 30% de dotations de l'État

Les élus ont sorti la calculette pour dresser le bilan du quinquennat qui s'achève. "Un bilan difficile", avec 225 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour les cinq départements. Des territoires confrontés notamment à la baisse des dotations de l'État : moins 30% en 5 ans pour la région et les départements, selon Pascal Martin. "Les effets des choix économiques nationaux ont été préjudiciables pour nos collectivités" estime le G6, composé uniquement d'élus de la droite et du centre. En conséquence, il a fallu "une gestion sérieuse", basée sur l'investissement, "la marque de fabrique du G6" : près d'un milliard d'euros en 2017 pour les six collectivités. Les explications de Philippe Bas, président du département de la Manche :

Philippe Bas Impossible de lire le son.

Un courrier aux candidats

Les six élus vont par ailleurs écrire aux principaux candidats à l'élection présidentielle pour rappeler les priorités de développement pour la Normandie : l'axe Seine, l'enseignement supérieur, l'investissement, et l'attractivité. "Il faut faire confiance aux territoires pour redresser le pays", plaide Hervé Morin, président de région.

Hervé Morin Impossible de lire le son.

"Arrêtez d'emmerder les Normands"

Autres doléances : la simplification, pour en finir avec les normes administratives envahissantes. "Arrêtez d'emmerder les Normands", résume Sébastien Lecornu, président de l'Eure :

Sébastien Lercornu Impossible de lire le son.

Interrogé sur l'affaire Fillon, le président de région a indiqué : "certains ont la tentation d'aller voir ailleurs, chez Macron : je n'en serai pas". Ses acolytes ont refusé de s'exprimer sur ce sujet, craignant de brouiller le message du G6.

A LIRE AUSSI.

Normandie : Hervé Morin en Russie avec des chefs d'entreprise pour parler business

Trump président des Etats-Unis : les réactions des élus en Normandie

Contournement Est de Rouen : alors que l'Eure rechigne, l'opposition au projet reprend