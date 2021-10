Négociations salariales : accord à la SNOP à Gacé... discussions en cours chez Wagon à Ste Gauburge

La satisfaction des salariés de l?équipementier automobile Snop, à Gacé ! Ils obtiennent satisfactions sur les négociations salariales, entamées depuis le 9 juin ....

Direction et représentants du personnel se sont entendus sur une augmentation de 4.74% pour les plus bas salaires, le plus gros des effectifs, et le doublement de la prime de transport..... ? l?accord sera signé la semaine prochaine .....



Chez Wagon à Ste Gauburge et à Orbec : sites qui font désormais partie du même groupe industriel, réunion aujourd?hui au siège de l?entreprise en région parisienne sur les salaires et une harmonisation des 35 heures ... les salariés avaient débrayé deux heures la semaine dernière

