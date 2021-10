forte disparité selon les productions, du revenu des agriculteurs en Normandie

En plein examen par les députés de la loi de modernisation agricole, les comptes de l?agriculture restent dans le rouge.... Six régions, dont les deux Normandies, voient leur revenu moyen par agriculteur descendre en deçà de 12 000 euros annuels, soit 1 000 euros par mois..... Les disparités de revenu entre secteurs de production ne se comblent pas, - 22 % pour les producteurs laitiers, moins 42 % pour les producteurs bovins ! ....la confédération paysanne, estime que ce sont la mise en compétition des agricultures, la mainmise des industries agro-alimentaires et de la grande distribution qui ruinent les paysans, et demandent aux décideurs de tourner le dos à ces politiques pour des prix minimums et rémunérateurs pour les paysans....

