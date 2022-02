Il y a un mois, nous avions découvert le titre KO d'Electro Deluxe dans une superbe vidéo tournée au Lac de Serre-Ponçon près de Gap. Mais ce n'est pas la seule chanson enregistrée par Natura'Live.

Découvrez dès à présent "Oh no", toujours de l'album Circle, un titre plus posé.

