Caen. Accident : le périphérique de Caen bloqué jusqu'à 19h, l'A13 très perturbée

Vers 15h, mercredi 1er mars 2017, l'opération de relevage du camion citerne qui s'est couché dans la matinée, a commencé, dans une des bretelles d'accès à l'échangeur n°1 de "la porte de Paris" sur le périphérique de Caen (Calvados). Selon la préfecture, cet échangeur restera fermé jusqu'à 19h au moins, ainsi que la partie du périphérique située à proximité. En cause, les matières dangereuses transportées dans le camion citerne qui impose un vaste périmètre de sécurité.

Des grues de 100 tonnes

Cette opération n'est pas sans impact sur la circulation aux alentours. Plusieurs kilomètres de bouchons sont enregistrés sur l'A13, entre Mondeville et Bellengreville, dans les deux sens. L'accès au périphérique nord depuis Giberville (RD 403) restera fermé jusqu'à jeudi matin pour remplacer les glissières endommagées.

Des itinéraires de contournement de Caen sont conseillés :

A partir de Rennes vers Paris et les Hauts-de-France, suivre Le-Mans par N157 et A81 puis A28.

A partir de l'A29 et de l'A13 vers Caen et la Bretagne, suivre Le-Mans par A28 puis A81.

Le relevage du camion s'annonce difficile. Des grues de 100 tonnes sécurisées par les pompiers sont disposées sur place. Vers 16h, après l'installation de coussins de relevage, le véhicule léger impliqué dans l'accident a pu être déplacé.

On procède au dégagement du véhicule léger impliqué dans l'accident pic.twitter.com/WPE9qXx0xh — SDIS 14 (@SDIS14) 1 mars 2017

