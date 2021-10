De la grisaille dans le ciel bas-normand aujoru'hui, quelques pluies et de brèves éclaircies... T° de 16.5 à 24°

Les T° restent élevées ce matin... Météo France relevait.... 18°5 à Alençon, 17°0 à L?Aigle et Mortagne. 16°5 à Argentan et Flers.....



Nos régions sont en marge d?une zone orageuse qui circule sur le Centre....... En tout début de matinée, quelques averses orageuses pourront se produire sur l'Est du Perche, puis sur l?ensemble du département de l?Orne....



Le ciel est très nuageux et ne laissera que peu de place au soleil qui doit se contenter de rares et brèves éclaircies.



Ces nuages qui encombrent le ciel ne sont guère menaçants, tout au plus laissent-ils échapper quelques averses cet après midi



Baisse des températures..... l?air sera plus respirable.... il ne fera pas plus de 22 / 24° cet après midi.

