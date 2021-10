Les skippers du Figaro au repos aujourd'hui et ce jusqu'à lundi. Ils sont arrivés hier soir à Kinsale en Irlande. Au classement le bas-normand Fabien Delahaye est arrivé 19e et il est 8e au général. Nicolas Jossier est 22e, et Alexis Loison 24e. Les coureurs reprendront la mer lundi pour mettre le cap sur Cherbourg.



