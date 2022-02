Nicolas Navarro oeuvre à temps plein, lui qui se destinait au métier d'archéologue, à la sauvegarde du Château du Taillis à Duclair (Seine-Maritime) depuis 18 ans.

Le bâtiment est l'unique vestige en Normandie du style seconde Renaissance Italienne. Acheté par les parents de Nicolas Navarro en 1998, il était dans un triste état après des décennies d'abandon, surtout les extérieurs.

Sauvegarde et restauration

Nicolas Navarro a entrepris des travaux de sauvegarde et de restauration dans le respect de la bâtisse, en utilisant des matériaux anciens et des techniques de restaurations ancestrales, afin de remettre la propriété dans son état de la fin du 18ème siècle.

"On fait beaucoup de travaux nous-mêmes, confesse-t-il. Le reste est exécuté par des artisans locaux, qui, eux mêmes m'enseignent quelques savoir-faire."

Devant la tâche titanesque il confie devoir : "Apprivoiser l'endroit, pour organiser la rotation des chantiers.Travaux d'urgence d'abord, puis travaux de confort."

Reconnaissance de ses pairs

Le prix du Jeune Repreneur récompense l'engagement de la jeunesse au service de monuments historiques.

C'est ainsi une véritable reconnaissance pour Nicolas Navarro et sa famille. Ce prix est constitué d'une aide financière et d'un accompagnement d'experts.

Parmi les activités rémunératrices pour couvrir les travaux et l'entretien du château, Nicolas Navarro organise des réceptions privées et professionnelles, des animations culturelles et historique, des commémorations du 8 mai 1945, des visites aux Lumières, sans oublier son musée Août 1944. "Tous ces visiteurs nous confortent dans notre aventure", conclut le seigneur du château.

Pratique. Le château du Taillis - Hameau de Saint-Paul 76480 DUCLAIR www.chateau-du-taillis.com Tel. : 02 35 37 95 46

