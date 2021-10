Ciel voilé et chaleur pesante aujorud'hui.... T° de 11 / 14° ce matin, à 29 / 31° cet après midi

Météo France relevait ce matin... 11 ° à Argentan, 12° à Flers et Alençon... , 14 ° à L?Aigle



Une dégradation arrive sur les côtes atlantiques et ne se décale que très lentement vers nos régions; Le ciel sera donc voilé pour une bonne partie de cette journée....



Le temps sera néanmoins bien lumineux et très chaud avec une chaleur plus pesante que celle d'hier. Les températures atteignent 29 à 31 degrés du nord ouest au sud est.



Le ciel se couvrira la nuit prochaine par l?ouest... quelques gouttes de pluies atteindront les régions de Flers et Domfront en fin de nuit prochaine...

